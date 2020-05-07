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滬迪園下周一重開 遊客須出示「健康碼」

2020-05-07 列印
　　上海迪士尼樂園宣佈，將於本月十一日起作重新開放，周五起開始預售門票，是全球首個重新開放的迪士尼樂園。樂園在恢復運營初期將實施系列新的運營舉措和流程，包括實行限流、要求遊客提前購票及預約入園；在樂園的排隊區域、餐廳、遊樂項目和其他設施安排安全距離等。園方要求所有入場人士必須提前註冊「健康信息碼」，並在進入樂園前出示「健康信息碼」，全程須佩戴口罩，僅用餐時除外。

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