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華載人飛船試驗船返回艙成功著陸

2020-05-09 列印
　　中國新一代載人飛船試驗船返回艙成功著陸。昨天下午約一時四十九分返回艙成功降落在東風著陸場預定區域，試驗取得圓滿成功。周三曾傳出柔性充氣式貨物返回艙試驗艙在返回過程中出現異常的消息。

　　北京航天飛行控制中心昨日中年十二時二十一分通過地面測控站向試驗船發出返回指令，整船制動後，於下午一時三十三分服務艙與返回艙成功分離。此後，試驗船返回艙姿控發動機點火建立再入姿態，下午一時四十九分，試驗船返回艙安全著陸。報道指，經現場確認，艙體結構完好。

　　據內媒報道指，試驗船完成多項空間科學實驗和技術試驗，包括驗證飛船由高速再入返回防熱、控制、群傘回收及部份重複使用等關鍵技術。測試驗證了飛船主要技術已達國際先進水平。

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