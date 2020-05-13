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台不接受中國與WHO秘密備忘錄

2020-05-13 列印
　　日前台灣外交部傳出中國與世界衛生組織於二○○五年簽署的未公開「秘密備忘錄」（MOU）中規定，台灣專家若要參加世衛的活動，須在會議五周前向世衛申請，並轉中國衛生部審核。昨日台灣外交部發言人歐江安（圖）強調，台灣從未接受中方與世衛的秘密備忘錄，並已多次表達嚴正抗議。

　　根據該秘密備忘錄規定，該台灣代表必須以個人身份出席，且層級必須為處長以下，會議資料則一律註明專家來自「中國台灣」（Taiwan， China）。台灣外交部發言人歐江安昨日回應，指台灣未參與相關秘密備忘錄磋商與簽訂，因此對台灣不具任何拘束力。又強調，台灣從未接受該秘密備忘錄，台灣政府更多次公開表示台灣絕不承認、從不接受，也絕不執行該秘密備忘錄的立場，同時已就事件多次表達嚴正抗議。

　　據報，世衛已接獲十三個國家邀請台灣參加的提案，但由於成員國存在意見分歧和缺乏政治共識，目前譚德塞未獲授權發出邀請。



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