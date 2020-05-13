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快舟一號甲火箭成功發射兩衛星

2020-05-13 列印
■快舟一號甲昨運載火箭於酒泉衛星發射中心成功升空。互聯網
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　　繼中國航空專家澄清日前升空的長征五號B返回並無失控後，昨日又有一運載火箭完成發射任務。內媒指昨日九時十六分快舟一號甲運載火箭於酒泉衛星發射中心，成功升空並以「一箭雙星」方式將「行雲二號」01星和「行雲二號」02星兩顆衛星送入預定軌道。

　　據報，「行雲二號」是天基物聯網星座的首發星，進入預定軌道後，進行多項監測。包括智能集裝箱監管、極地環境、地質災害、海洋環境等監測及氣象數據預報和海上運輸通信等測試，為以後的天基物聯網打下基礎。

　　報道指，01衛星更命名「行雲武漢號」，其箭體上書有「英雄武漢偉大中國」和「致敬醫護工作者群像」的字樣，向武漢及醫護致敬。

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