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﻿航母工程總指揮涉違紀受查

2020-05-14 列印
　　中紀委國家監委在網站公佈，中國首艘國產航母的研製總指揮、原中國船舶重工集團有限公司黨組書記、董事長胡問鳴（見圖），涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查及監察調查。中船重工是參與研製及生產國產航母、核潛艇的央企，胡問鳴曾被任命為「國產航母工程總指揮」。此前，中船重工原總經理孫波受賄八百多萬人民幣，被判刑十二年。

　　據悉，六十三歲的胡問鳴，江蘇揚州人，南京航空航天大學畢業，長期在軍工企業工作，曾任中國航空工業集團公司副總經理、中國兵器工業集團公司黨組書記、中國船舶工業集團董事長，二○一五年擔任中國船舶重工集團公司董事長、黨組書記，還是十八大中紀委委員，去年提早退休，他目前仍然是第十八屆中紀委委員。

　　中國軍工系統近年頻頻曝光腐敗案件。而今次涉嫌嚴重違紀違法的胡問鳴，曾經刊文指，中國航母發展正在加快向「強起來」邁進，而潛艇、水面艦艇、水中兵器等裝備，部份性能指標已達到世界先進水平。
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