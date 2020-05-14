﻿小燈泡母被言論攻擊惹眾怒

小燈泡之母兼時代力量立委王婉諭早前因支持罷韓行動，被全國公務人員協會榮譽理事長李來希指「小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄」，暗示她以女兒之死去爭權奪利，言論引起眾怒。王婉諭回應指，個人生命痛苦不應該作為對立的政治工具；而罷韓事件的主角高雄市長韓國瑜亦呼籲，任何人都要停止仇恨言論，並且應該道歉。他強調，絕對不能容忍這種言論。



綜合台媒，李來希昨日發文指，王婉諭忘了來時路，踩着自己女兒的頭顱往上竄。他又問「韓市長跟她有仇嗎？」言論惹眾怒。



王婉諭哽咽回應其言論，她認為言論非常惡意。她表示言論反映台灣社會對受害方只有一種「柔弱」的想像、認為他們是柔弱和不能表達任何意見。她指，她個人生命的痛苦，不應該作為對立的政治工具。