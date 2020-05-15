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美籲WHO棄政治考量 勿再阻撓台灣參與

2020-05-15 列印
■台灣外交部呼籲，世衛摒棄政治考量，勿再阻撓台灣的參與。圖為世衞秘書長譚德塞。 美聯社
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　　近日台灣極力爭取再參與世界衛生大會。美國的美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）日前指，世界衛生組織（WHO）基於政治因素而排除台灣，會損害世界衛生安全。台灣外交部昨日亦再次呼籲世衛須摒棄政治考量，勿再阻撓台灣參與。中國外交部世衛大會《議事規則》中，沒有主權國家的一個地區作為觀察員參加世衛大會的法律依據。

　　外媒報道，美中經濟暨安全檢討委員會周二報告，指肺炎期間北京施壓將台灣排除在世衛外，又指中國透過軍演恫嚇台灣；而世衛基於政治因素排除台灣，損害全球衛生健康。台灣外交部發言人歐江安表示，唯有將台灣完整納入世衛，才能確保全球防疫體系完整。她呼籲，世衛摒棄政治考量，勿撓台灣參與世衛。

　　中國外交部發言人趙立堅表示，世衛《組織法》和世衛大會《議事規則》中，沒有「主權國家的一個地區作為觀察員參加世衛大會」的法律依據。

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