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山東大學生虐貓 拍片勒索義工70元

2020-05-18 列印
　　近日內地網上流傳一名山東煙台大學生，用牙籤插入貓仔四肢虐貓的影片，貓仔不斷發出哀嚎聲，男子在救助群勒索成員要求只要給七十元就可免貓一死，並承認曾一天內殺了八隻貓。據報，寵物救助義工上門想要救助並向事主父母了解事件時，父母出示男子的病歷時，該名王姓男子突然衝出並持刀威脅，目前警方已介入調查。

　　報道指，有鄰居指事主經常在家中殺貓，再由十二樓擲下平台。其母曾兩次目擊兒子虐貓但阻止無果。據了解，男子早前因被同學打後有抑鬱傾向，且易躁不能自控。目前學校與其家長溝通，並同意引咎退學的申請。

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