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台灣磐石號軍艦八官兵 體內驗出有新冠抗體

2020-05-22 列印
■磐石號軍艦官兵檢測報告指，發現八宗「極可能病例」。網上圖片
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　　全球新冠疫情持續，台灣昨天疫情指揮中心公佈，根據磐石號軍艦官兵檢測報告指，發現八名未確診的官兵體內驗出抗體。目前台灣當局推測八人可能受病毒感染，而感染源頭及途徑，仍有待調查。據疫情指揮中心指，磐石號軍艦的八位官兵檢測結果，屬於「極可能病例」。

　　據報，台灣目前累計四百四十一人確診，已連續三十九日沒有本土病例。台方昨天只錄得一宗境外輸入病例。該境外輸入個案為，三十多歲男性，在本年一月下旬曾赴墨西哥工作，前日返國，於昨日確診，目前住院隔離治療中。

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