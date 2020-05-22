據報，台灣目前累計四百四十一人確診，已連續三十九日沒有本土病例。台方昨天只錄得一宗境外輸入病例。該境外輸入個案為，三十多歲男性，在本年一月下旬曾赴墨西哥工作，前日返國，於昨日確診，目前住院隔離治療中。
台灣磐石號軍艦八官兵 體內驗出有新冠抗體
據報，台灣目前累計四百四十一人確診，已連續三十九日沒有本土病例。台方昨天只錄得一宗境外輸入病例。該境外輸入個案為，三十多歲男性，在本年一月下旬曾赴墨西哥工作，前日返國，於昨日確診，目前住院隔離治療中。
人大今列議程將表決 立「港區國安法」 納《基本法》附件三
全國人民代表大會今日在北京召開。全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍昨晚在北京與香港政協委員會面，討論在港實施國安法律的問題。人大會議今日一項議程，是授權人大常委會就在香港維護國家安全，訂立「港區國安法」...
2020-05-22
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外交部促恪守「一中」原則 美對台軍售重型魚雷設備
昨日是中國兩會開始的首日，亦是在台灣的總統蔡英文正式就職禮的翌日，美國國務院批准對台軍出售十八枚MK-48重型魚雷及相關設備，當中金額更涉一億八千萬美元。台灣外交部長吳釗燮對此回應指，美方售台重型魚雷...
2020-05-22
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佩洛西：特朗普像「鞋上沾狗糞孩子」
美國總統特朗普和隸屬民主黨的眾議院女議長佩洛西繼續隔空爆發罵戰。佩洛西周三再度發功，把特朗普比作一個「鞋上沾了狗糞的小孩子」。 特朗普和佩洛西兩人已經七個月沒有見面及直接交談，但他們的口水戰不斷，佩洛西日前受訪時，談到特朗普不應該服用「羥氯喹」，形容特朗普「病態癡肥」。特朗普周二反指佩洛西是一個「精神有問題的病女人」。她表示「他的鞋都沾了狗糞。和他一同工作的人，鞋上也都沾了狗糞。」
2020-05-22
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半山捌號入場價488萬
疫情進一步緩和，新盤接連出擊，其中西半山新盤半山捌號昨日突擊開價，首批涉及30伙，提供最高6%折扣優惠，折實平均呎價29820元，較市價折讓10%，開放式戶折實價由488.8萬起，並同步於昨日開放示範...
2020-05-22
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勢爆中概股回歸潮 監督中企法案通過 阿里百度恐退市
繼納斯達克規定中資企業招股須至少集資2500萬美元等規定後，美參議院昨日通過一項被指針對中國的法案，要求企業證明自身不受外國政府控制，此舉或令阿里巴巴（9988）及百度等中概股陷入退市困局。分析預期，...
2020-05-22
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柏林打吡買哈化 伊比斯域老刀復活
哈化柏林在新冠肺炎疫情停賽期間改由拉巴迪亞領軍，他於德甲復賽第一擊即重遣老將伊比斯域擔正，後者也攻入一球領軍作客3:0大勝賀芬咸報答新帥。這名三十五歲波斯尼亞老射手今晚聯賽柏林打吡，勢延續勇態領軍作東擊退後防欠穩的柏林聯，主勝去馬。（Now671、有線612、652台、FOX+周六凌晨2:30直播） 今季哈化柏林帥位動盪，先後辭退高域和奇連士文後，二月起由助教紐尼出任看守教練，惟球隊在三名教練率領下皆只能在聯賽榜中下游徘徊。會方趁德甲因應疫情而停擺期間，宣佈改聘前禾夫斯堡主帥拉巴迪亞，總經理比列斯直言：「他崇尚進攻，有能力率隊取得大幅進步。」 新帥盡顯功架 這名五十四歲教頭...
2020-05-22
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屯門人的精品咖啡
隨着疫情緩和，香港人總算可以出外唞唞氣。屯門置樂花園附近的青海圍，便開了一家適合放鬆的精品咖啡店，純白色門面設計與精緻門牌，加上玻璃幕門與吧枱的窗，透視出純美潔淨環境，成為區內又一打卡熱點。文、圖：K...
2020-05-22
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率蘇永康呂良偉環港祈福 李丞責北帝出巡 消災解厄
新冠肺炎持續4個月，雖然早前連續廿多日本地「零確診」，但疫情從上周起出現「回溫」跡象。有見病毒遲遲不退，在政府實施「限聚令」前，一眾長洲居民遵從百年流傳驅瘟蕩疫祈福儀式，奉請北帝街上巡遊受人參拜，為香...
2020-05-22
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社論——讓高官出力打「油老虎」
本港零售油價，長年累月都比外國高，各油公司亦多年來被指加快減慢，已是老掉了牙的問題。早前國際油價大跌，又觸及港人的神經，再一次正視本地零售油價超貴的因由。消委會昨天公佈分析結果，不單止發現原油價格與本地油價的差距不斷擴大，更曝露油公司「加多減少」，而且各公司的定價行為高度一致，究竟香港人是否長期肉在砧板上？港府官員不能每次談油價都為油公司辯護，必須掉轉槍頭，向油公司施壓，保障市民利益。 早前國際油價大跌，各油公司又拋出大家熟識的藉口，指原油價不同本港的入口煉油價，他們長期以來又辯稱運輸、地價等經營成本高，所以每一次國際油價大跌，本地零售油價減少少，甚至不減，令車主非常不滿。...
2020-05-22
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馬場浮世繪——莫雷拉望靠玖寶圓G1大滿貫
莫雷拉來港發展至今，贏過的錦標大賽多不勝數，但原來在香港的芸芸十二項國際一級賽事中，雷神獨未曾染指過屬每季最後一場國際一級賽的香港冠軍暨遮打盃。 周日的遮打盃大戰，莫雷拉將策騎大摩訓練的「玖寶」爭取成為繼潘頓之後，香港賽馬史上第二位贏盡十二項一級賽的騎師。雷神表示，是因為「玖寶」上仗在皇太后盃得亞軍的表現令他甚感滿意，所以今仗亦甚樂於再夥拍這匹摩廄馬出戰遮打盃。 「雖然『玖寶』上仗在皇太后盃是負輕磅出賽，今仗跑一級賽與一眾高分馬對壘則要平磅迎敵，形勢上較為蝕底。但『玖寶』既已證明過長力，同時近期狀態亦勇，再者是全場年紀最輕可望進步，我希望屆時牠能克服蝕分難度，爭取到最佳成績...
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