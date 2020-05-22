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廣西男童沉迷手遊 被父罵後跳樓亡

2020-05-22 列印
　　近日內地疫情緩和，多區都開始復工復課。本月十二日早上廣西省南寧市邕江明珠小區，發生一宗十二歲男孩因玩手機被家長責罵，由三十二樓往下跳事件。男童當場身亡。事後男孩父親痛不欲生。

　　據事後男孩父親表示，兒子跟父母關係原本十分融洽，但最近一段時間，兒子突然開始沉迷手機遊戲，經常偷拿他母親的手機玩。男孩父親指，因為不願意看到兒子不求上進，自甘墮落的樣子，所以蔣先生就警告：「如果再繼續玩遊戲，絕對會出問題，長大很可能變成一個廢物。」兒子聽後隨即氣沖沖地出了門，連零用錢也沒拿。

　　他本以為兒子直接去上學了，沒想到兒子竟然上樓頂尋了短見。

　　據內媒引述小區清潔阿姨的目擊，該男孩一落地後，就當場沒有了生命跡象。不多時，聽聞噩耗的男孩父親趕到現場，看到兒子慘狀瞬間情緒崩潰、痛不欲生。

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