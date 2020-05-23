孟晚舟是否涉雙重犯罪 加法院下周裁決

中美緊張關係持續，孟晚舟（圖）引渡案在此情況下將頒佈是否涉雙重犯罪的裁決。據加拿大卑詩省最高法院公佈，當地時間下周三就中國電訊設備製造商華為副董事長孟晚舟，是否涉雙重犯罪的法律爭議頒佈裁決。案件第二階段審理定於六月開始。



據報，加拿大在二○一八年應美國要求，在溫哥華拘捕轉機的孟晚舟。美國司法部控告孟晚舟及華為位於美國的兩家子公司，竊取商業秘密等十六項罪名，加拿大當局去年底拘捕孟晚舟，目前正接受居家扣押。



加拿大司法部向法庭提交的文件稱，孟晚舟被控罪名符合加拿大引渡條款中「雙重犯罪」原則，其被控誤導滙豐銀行的行為，在加拿大也是犯罪，應當以涉嫌欺詐將她引渡到美國。 不過，孟晚舟的律師團隊指出，孟晚舟被控行為在加拿大不屬違法，加拿大開始受理引渡案時，加拿大並沒有對伊朗實施制裁。



