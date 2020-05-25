川炸雞店爆炸 重創店主遺字親兒

四川一間炸雞店早前發生爆炸，店主夫婦被燒致重傷，需在深切治療部留醫。由於醫療費巨大，店主用已燒致焦黑的右手，努力寫下訊息，希望兒子不用理會他，盡力醫治妻子。



據內媒報道指，店主兒子盧佳龍指，其父母在兩年前來到四川成都開設一間炸雞外賣店，在本月十八日凌晨發生火災引起爆炸，父母兩人當場被燒傷休克。



盧佳龍引述醫生指，其父母的傷勢非常嚴重，後續至少需要一百萬人民幣。面臨金錢問題的盧佳龍，沒想到父親情況稍為好轉，就斷斷續續寫「聽着」、「全力」、「媽」、「我無所謂」及「我感覺不行了」。他當下情緒崩潰離開病房，他指，沒想到父親會寫出這樣的說話，又指父親是一個不是會表達感情的人。



目前，盧氏夫妻的病牀在病房內靠在一起，並由盧佳龍及其叔叔分別照顧兩人。



