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台北商場外斬人刀手坐的士逃

2020-05-25 列印
　　全球壓力爆煲，台灣當地又傳當街砍人事件！據台媒報道指，昨日上午在台北市的微風廣場附近發現一名男子遭人砍傷，目前已送院，暫時無生命危險。刀手坐的士逃逸，當地警方就事件展開調查，以釐清刀手的身份及犯案動機。

　　台媒報道，昨日有名年約二十八歲的男子，於十時許在微風廣場前遭人持刀砍傷。據了解，他膝蓋有約十厘米的刀傷，當場血流不止。男事主隨即被送院治療，目前已無生命危險。

　　據另一台媒引述，警方事後由監視器中發現刀手砍人後，立刻搭的士逃逸。據警方初步調查，事件起因可能是債務糾紛，不過詳細有待進一步調查。

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