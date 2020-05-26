另罷韓團體於周日晚在西門町舉辦了罷韓集會演說。一名陳姓男子與罷韓民眾在現場發生衝突互罵，沒想到巡警制止時，發現陳姓韓粉原來是名盜竊通緝犯，當場拘捕歸案。事後警方對此亦嘖嘖稱奇，通緝犯竟因「罷韓」而曝光，直呼「這個通緝犯對政治也太狂熱了吧！」
再度就積水問題致意 韓國瑜：再給我時間治水
另罷韓團體於周日晚在西門町舉辦了罷韓集會演說。一名陳姓男子與罷韓民眾在現場發生衝突互罵，沒想到巡警制止時，發現陳姓韓粉原來是名盜竊通緝犯，當場拘捕歸案。事後警方對此亦嘖嘖稱奇，通緝犯竟因「罷韓」而曝光，直呼「這個通緝犯對政治也太狂熱了吧！」
資方調整薪酬機制 收入減18% Deliveroo騎兵罷工 集體「踢單」
新冠肺炎疫情之下，市民留家避疫，多了叫外賣食品，令多個美食外賣平台營業額急速上升，賺得盤滿鉢滿。據悉，外賣平台Deliveroo近日生意好，電單車送餐員工月薪可達三萬多元，但資方近日調整薪酬待遇機制，...
2020-05-26
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再度就積水問題致意 韓國瑜：再給我時間治水
離罷韓投票不足兩周。高雄市市長韓國瑜再開直播，向市民喊話「再給我時間」治水，又兩度就積水問題對市民造成的不便致意。而國民黨議員亦「抽水」指，罷免團體散播不實的積水照片。we care罷韓團體則是到警局...
2020-05-26
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逾時逗留餐廳違防疫規定 奧地利總統道歉：聊天忘記時間
受新冠肺炎影響，各國都有發佈居家隔離或一些限制社交接觸的防疫規定，甚至是封城令。不過各國都有政要被揭發不遵守相關規定的消息。繼英國政府首席顧問甘明斯被揭不止一次違反「居家令」後，秘魯坦塔拉市（Tant...
2020-05-26
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環抱翠綠山巒 松栢花園白色主調高雅長廳
港島南區壽臣山環境翠綠，自成一隅，是著名低密度豪宅地段，吸引富豪聚居。其中位於壽山村道18號的松栢花園，以用家主導，今次介紹該屋苑一幢洋房，實用面積2843方呎，採5房2套房間隔，全屋以白色為主。 ...
2020-05-26
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憧憬中概股回流香港上市 摩笛吹奏 港交所勁升
市場擔心《港區國安法》帶來社會動盪和政局不明朗，同時關注中美關係惡化，恒指昨日曾挫410點，低見22519點，創兩個月低位，隨後由大行唱好的港交所（388）撐起大市，收市勁升6.2%，帶動恒指微彈22...
2020-05-26
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首戰德國打吡 處子王無「仁」擋
拜仁慕尼黑射手羅拔利雲度夫斯基是近年德國國家打吡主角，但今晚德甲快車作客多蒙特將面對敵軍「處子王」艾寧夏蘭特的挑戰。十九歲的夏蘭特本屆歐聯和德甲處子登場即大演帽子戲法，早前首戰魯爾區打吡又有士哥和助攻，此子今仗勢將三十一歲的「羅拔仔」比下去。 一四年由多蒙特轉投拜仁後，羅拔利雲度夫斯基一直是舊東家的剋星，德甲十一次鬥蜂軍錄得十六球一助攻，領軍取得八勝一和兩負，更是球隊於德甲國家打吡入球最多的球員。他目前又於聯賽攻入廿七球高踞射手榜首位，是德甲最強射手。 復賽技壓羅拔仔 不過，這名波蘭射手今仗勢被多蒙特的「處子王」艾寧夏蘭特比下去。後者每次處子登場都特別醒神，上半季他...
2020-05-26
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細味法國 網遊羅浮宮
因着本地年度文化盛事法國五月藝術節（Le French May）的關係，自從1993年開始，每年這個時候，都能感受到濃濃的法國文化風情，今年雖受到疫情影響，不少活動都得取消或延期，大家也別失望，因為現...
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超豪遊艇出海開P惹緋聞 否認暗撻何猷亨 馮盈盈：真的只是朋友
2016年港姐冠軍出身的馮盈盈，去年底與醫生男友分手後，曾跟大隻主播鄭衍峰傳緋聞，她近日被攝得與賭王何鴻燊四房兒子猷亨及友人，在兩艘超豪遊艇上暢玩，被指「暗撻」和「蜜會」而傳出緋聞。馮盈盈隨即在社交網...
2020-05-26
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社論——平靚正消費 救市新常態
去年發生反修例風波，遊客開始對香港卻步。今年初出現新冠肺炎疫情，至今威脅未除，旅遊業再受重創。最新統計數字顯示，平均每日約有一百名旅客來港，旅遊業一片蕭條，陷入前所未見的困境，何時好轉，無人能知，連帶零售、酒店、餐飲、交通等多個行業的經營亦相當困難，相信各行業仍要捱一段頗長時間。 旅發局昨天估計，旅遊業要等三年之後，才有望恢復到疫情前的水平。 本港多個行業的服務供應，一向包括旅客的需求，一旦旅客不來，打擊之大，可以想像，部份商店捱了數月，不支倒閉，仍然苦撐下去的，獲政府的抗疫基金資助，暫時解困，但不是長久之計，與其坐以待斃，倒不如制訂長期作戰的商業模式，減價益客，應該是最...
2020-05-26
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馬場浮世繪——希斯六月八日抵港籌組開倉
疫情中，現時所有非香港居民都不獲准從海外乘飛機入境，然而將在下季重臨香港開倉的希斯，因當年在港練馬已久，他與家人都已取得永久居民身分，故此不受此例所限，並會於下月八日抵港，待完成十四天隔離後，即投入籌組馬房工作。據悉，希斯除已決定任用當年曾是其馬房見習生的黃志雄作副練，其在從化設廄的副練人選亦已定，稍後會有公布。 馬場浮世繪
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