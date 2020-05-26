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再度就積水問題致意 韓國瑜：再給我時間治水

2020-05-26 列印
再度就積水問題致意 韓國瑜：再給我時間治水
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　　離罷韓投票不足兩周。高雄市市長韓國瑜再開直播，向市民喊話「再給我時間」治水，又兩度就積水問題對市民造成的不便致意。而國民黨議員亦「抽水」指，罷免團體散播不實的積水照片。we care罷韓團體則是到警局檢舉以反擊，指坊間出現有人大量發送不實黑涵，意圖影響投票取向，望警方積極偵辦。

　　另罷韓團體於周日晚在西門町舉辦了罷韓集會演說。一名陳姓男子與罷韓民眾在現場發生衝突互罵，沒想到巡警制止時，發現陳姓韓粉原來是名盜竊通緝犯，當場拘捕歸案。事後警方對此亦嘖嘖稱奇，通緝犯竟因「罷韓」而曝光，直呼「這個通緝犯對政治也太狂熱了吧！」

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