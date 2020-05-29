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美眾院通過維吾爾人權政策法案

2020-05-29 列印
■據悉，法案要求美國總統譴責中國虐待維吾爾族人的行徑。美聯社
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　　中美關係持續升溫，除在軍事上的「萬里來訪」，在政治上也有新的對抗法案。昨日美國眾議院通過「維吾爾人權政策法案」，並要求總統特朗普對迫害維吾爾族人的中國官員實施制裁。眾議院以四百一十三票支持、一票反對獲得通過該法案。

　　眾議院議長佩洛西就指，法案帶出「美國國會不容忍中國侵犯人權」的強烈信息。據悉，參議院早於本月十四日已一致同意通過法案。

　　根據美國立法程序規定，法案經參眾兩院通過就會送交總統簽署後生效。而總統有十天考慮簽署或提出反對，不過就算特朗普不簽署亦不反對，法案則十天後自動生效。



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