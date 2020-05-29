美眾院通過維吾爾人權政策法案

眾議院議長佩洛西就指，法案帶出「美國國會不容忍中國侵犯人權」的強烈信息。據悉，參議院早於本月十四日已一致同意通過法案。
根據美國立法程序規定，法案經參眾兩院通過就會送交總統簽署後生效。而總統有十天考慮簽署或提出反對，不過就算特朗普不簽署亦不反對，法案則十天後自動生效。
為期七日的全國人民代表大會昨午在北京閉幕，與會的全國人大代表以超過九成九的票數，表決通過「港區國安法」決定草案，授權全國人大常委會其後制訂具體條文。草案涉及分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動，以...
2020-05-29
近日中美關係緊張，在軍事上的小動作不斷，由美對台灣售武及其在中印邊界問題上高調支持印方，而昨日更爆出美軍馬斯廷號驅逐艦闖入西沙領海被驅離。解放軍南部戰區新聞發言人指，美方非法闖入中國西沙領海，指責其挑...
2020-05-29
美國總統特朗普與社交媒體Twitter正面交鋒的風波繼續發酵。白宮官員透露，特朗普定於周四簽署一道有關社交媒體和公司的行政命令。官員沒有詳細透露這道行政命令的內容，但特朗普早一天曾發出威脅，聲稱要加強...
2020-05-29
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，中原高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳東港城7座中層C室，面積463方呎，採兩房間隔，望內園景，以710萬成交，呎價15335元，買家為自用客。據了解，原...
2020-05-29
市場續對美國重啟經濟樂觀，加上上周首次申領失業人數降，支持美股周四開市續升，杜指早段曾升195點報25743點，漲幅為0.77%；納指及標普亦有相近升幅。三大指數均步入連續第三個交易日漲升。 ...
2020-05-29
FC大邱延續去季韓職「和波王」本色，開季三輪兩度打和，全因三位外援鋒將艾格般奴、施仙夏費蘭度和丹恩奴域各有問題，今晚第四輪聯賽主場鬥季初奇兵尚州尚武本令人擔心，幸後者不擅遠征，今仗宜敲再追和。 FC大...
2020-05-29
不少賺人熱淚的悲情劇集或電影，會以患上絕症的病人作為主角，一般人認識腦腫瘤，可能都是從看戲開始。若不幸患上，真的只能坐以待斃嗎？還有甚麼可以做的呢？ 腦腫瘤在香港並不常見，估計本港每年各類腦腫...
2020-05-29
黃日華的太太梁潔華本周二因器官衰竭離世，享年59歲。黃日華飽受喪妻哀痛，仍堅持親自為亡妻辦理身後事。昨午約一時，他與女兒黃芷晴離開寓所前往殯儀館，兩父女神情哀痛，黃日華傷心落下男兒淚，透露太太最大的遺...
2020-05-29
香港經歷去年的反修例動亂之後，今年以來面對新冠肺炎疫情的挑戰，暴力破壞活動才稍為收斂，但近期疫情漸見穩定，暴力示威又捲土重來，而且有愈演愈烈之勢，普通市民又要面對動盪不安的日子。長此下去，對社會、經濟、民生都會造成重大傷害，不利香港整體發展。這種負面情況，迫使中央主動出手，昨天全國人大在北京通過「港區國安法」決定草案，公眾期望該法實施之後，能夠遏止相關的違法行為和活動，令香港早日回復穩定。 各國均設有國安法，香港特區政府卻因為長期未能訂立《基本法》二十三條，出現法律真空。對一般市民來說，港區國安法的實施，對他們的日常生活沒有影響，反而經歷過反修例風波之後，不少人會覺得國安法...
2020-05-29
周日在東京競馬場舉行的日本三冠第二關日本打吡，由於「鐵鳥翱天」和「戰舞者」這兩匹去年最佳兩歲馬，已在早前的日本二千堅尼包辦連贏，今仗將成眾矢之的。尤其是「鐵鳥翱天」至今四戰全勝兼已兩勝一級賽，將有望成為日本有辦打吡的八十七年來，第二十四匹贏出三冠前兩關的賽駒。 回顧之前一匹能包辦頭兩關的賽駒，要數到二○一五年的「大鳴大放」，而「大鳴大放」亦是對上一駒能以大熱身分贏打吡。過去十屆日本打吡，只有三屆由大熱門馬勝出。 至於「戰舞者」的練馬師堀宣行則表示，馬兒上仗於二千堅尼敗得十分不值，除了直路上無轉腳，也未能在跑道上的較佳路段衝刺。不過堀宣行指「戰舞者」賽後有充足休息，早為今賽作...
2020-05-29