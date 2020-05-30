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解放軍高層： 須保留武力攻台

2020-05-30 列印
　　內地昨日上午舉行《反分裂國家法》十五周年座談會，廣邀台媒前去與會，中共中央政治局常委兼中共全國人大委員長栗戰書、國台辦主任劉結一等人皆出席，除了重申「九二共識」、「一中原則」，也有解放軍將領提到保留武力攻台的選項。

　　座談會提到中方對台獨的取態，雖爭取和平統一，但這絕不代表會給各種形式的台獨活動留任何空間。北京亦不承諾放棄使用武力。

　　中央軍委聯合參謀部參謀長李作成（圖）發言時指出，必須保留和平兼軍事手段以解決台灣問題；如果無法和平統一台灣，解放軍將以所有方法確保領土完整，重申解放軍有充份信心及足夠能力挫敗任何形式的台獨分裂圖謀。

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