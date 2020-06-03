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傳內地國企至少購三船美大豆

2020-06-03 列印
■由於美國揚言撤銷對港的特殊待遇，中方指示國企暫停採購美方農產品。新華社
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　　中美緊張關係持續，貿易方面出現更多不確定性。根據外電日前表示，由於美國揚言撤銷對港的特殊待遇，中方指示國企暫停採購美方農產品。不過，路透社消息指，有國企於周一至少購三船大豆。據報道指，該國企共購三船大豆，至少有十八萬噸，並將在本年十月或十一月付運。據了解，十月至十一月是處於美國大豆出口旺季期間，所以價格一般而言都是全世界最便宜。

　　不過，未有消息透露，在中方向國企發出暫停採購的訊息後，仍有國企購買美國農產品。有外媒消息指，最差的情況是，中方可能放棄首階段貿易協議。

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