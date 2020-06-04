天安門母親無法集體拜祭 當局監控今年變得更嚴密

新冠疫情多項活動受阻，在「六四事件」三十一周年的當下，「天安門母親」發言人尤維潔昨日受無線新聞採訪時，表示在疫情影響今年遇難者家屬無法集體拜祭。據了解，尤維潔以「天安門母親」發言人身份，為丈夫和其他遇難者發聲已五年，她提到當局對她的監控並無放鬆，隨之而變得更嚴密。



她在採訪中提到丈夫楊明湖在「六四事件」中槍身亡，留下她和不足五歲大的兒子，當時丈夫只有四十二歲。她形容目擊他步向死亡，卻無能為力，感覺終生難忘。尤維潔指：「當年失去親人就是最大一種悲哀。這種悲哀，政府並沒有緩解我們內心所有悲哀，你還是動用警方的力量。」她又表示希望社會能進步，但在最近的新冠肺炎事件的處理中並沒有看到這點。尤維潔更認為，當年的學生運動，其實只是想向國家提出自己的看法，是一種好意；但最後的結果卻是政府用軍隊去鎮壓。她表示，雖然三十一年過去但並不等於這個慘案不存在。她說：「不等於這個歷史就應該封口。」



