韓國瑜發文表示「罷免的結果我尊重人民的意志，不會提出任何訴訟。」他又指，卸下職務後，會暫時休息，強調外界的各種揣測傳言不在他的規劃內。「罷韓案」於上周六通過，韓國瑜成為首位被罷免的直轄市長，依法最遲周五解除市長職務，且未來四年不得再參選高雄市長。由於韓國瑜餘下的任期超過兩年，因此高雄市亦需在九月十二日前進行補選，期間高雄市長將由行政院派員代理。
韓國瑜稱尊重民意不提訴訟
韓國瑜發文表示「罷免的結果我尊重人民的意志，不會提出任何訴訟。」他又指，卸下職務後，會暫時休息，強調外界的各種揣測傳言不在他的規劃內。「罷韓案」於上周六通過，韓國瑜成為首位被罷免的直轄市長，依法最遲周五解除市長職務，且未來四年不得再參選高雄市長。由於韓國瑜餘下的任期超過兩年，因此高雄市亦需在九月十二日前進行補選，期間高雄市長將由行政院派員代理。
八旬婦痛失2000萬 電騙情騙 趁疫密密呃 首季掠水近2.2億
疫情下，市民在家避疫，反而成為電騙集團的目標。今年首四個月疫情期間，電話騙案及網上情緣騙案合共六百一十五宗，比去年同期多一點六倍，受害人共被騙去二億多元，其中一名年逾八旬退休女長者近期被呃去二千萬元。...
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解放軍戰機闖台灣空域 台軍即時廣播警告驅離
台灣當局表示，昨早偵測到解放軍多架蘇三十戰機短暫進入台灣西南空域，但強調台軍全程掌握解放軍戰機飛行，已採取驅離措施。同時，據悉美國海軍一架波音C-40運輸機昨獲批准飛越台灣上空。 台灣軍方表示，昨日上...
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北韓全面切斷與南韓通訊 不滿縱容脫北者邊境派傳單
北韓因不滿南韓縱容脫北者在邊境散播反北韓傳單，昨日開始中斷兩韓間的通訊渠道，多次拒絕接聽南韓電話，又將「對韓工作」改稱為「對敵工作」。南韓表示，已就事件與美國溝通，強調有關渠道是兩韓協調的基本途徑。 朝中社報道，由於南韓縱容脫北者在邊境的非軍事區散播反北韓傳單，北韓領袖金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正和黨中央委副委員長金英哲早前的會議決定，昨午十二時開始，全面關閉兩韓間所有的通訊渠道，並將「對韓工作」改稱為「對敵工作」，同時下令審議各階段工作計劃，中斷通訊只是首階段措施。 韓聯社報道指，涉及的通訊渠道包括兩韓聯絡辦公室、朝韓軍方間的聯絡線路，以及勞動黨中央委員會總部大樓與...
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坐賞無垠海景 貝沙灣淺色主調溫馨巨廳
港島薄扶林貝沙灣，臨海而建，由分層及洋房組成。今次便為大家精選其中一座大屋放盤，實用面積4190方呎，屬5套房間隔，全屋以淺色木系為主，加上採光度高，通透舒適，更外連長形露台，獨享優美海景。 ...
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納指曾突破一萬點創新高 美股回吐 杜指跌300點
外圍股市昨晚顯著回吐，主要是歐美出現貿易糾紛，以及觀望美國聯儲局對經濟前景的取態，美股杜指早段曾跌逾400點。杜指曾跌386點，見27186點，跌幅1.4%。標普指數早段跌1.1%，納斯達克指數則轉跌...
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巴塞皇馬 爭冠入直路 西甲明晚重開
西甲明晚重開，球迷最關心當然是巴塞隆拿和皇家馬德里的冠軍爭奪戰，兩隊將在餘下十一輪決一高下。然而賽會安排三十九日內踢完這十一輪，平均不足四日一場最考驗調動能力，皇馬教頭施丹是輪換的專家，是他們後上反壓...
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新添跑裝 XV 2.0i全天候腳車
富士今年無懼疫情威脅，銷量不跌反升，當中被稱「全天候腳車」的入門四驅XV 2.0i玩樂車，定價不到二十萬元，備受年輕家庭上車客捧場。最近代理為車子引進多項原廠附加項目供買家選購，包括圖中所見賣相跑格的...
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舊愛惹麻煩 失戀一年冇晒事 高海寧風騷開工 笑晒口
因為音樂人鄧智偉一單桃色糾紛，唔覺意踢爆33歲的高海寧（高Ling）跟男方的5年情早於去年已結束，難怪高Ling日前出席活動時，也向傳媒表示心情OK。咪以為甩拖高Ling逞強，記者前晚於銅鑼灣採訪新劇...
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社論——放寬人數 本地遊才有得搞
旅遊業受疫情打擊，停頓五個多月，展望未來二、三個月，全球疫情仍會反覆，難望大批國際旅客重臨。目前旅遊業的共識是，先推動本地遊，吸引港人參與，爭取收入，以求絕處逢生，待本港與鄰近地區通關之後，再擴大本地遊規模，接待入境客。這個翻生構思是否可行，還要視乎政府會否放寬本地遊的「限聚令」。 根據限聚令，參與同一目的活動的人數，上限八人，換言之，一個本地遊團，計及導遊，最多只有七名團友。有旅行社形容如此細團，難以開辦，安排交通、用餐、行程等，成本變高，而團費不足以支付。旅遊業人士昨天約見商經局官員，反映八人限聚令打擊本地遊，期望局方在平衡風險下，適度放寬。 限聚令有其防疫功能，但在疫...
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頭號目標——正陽清風冷膽佳選
連同今晚谷中夜賽，本季只餘下十個賽日，而有望初嚐冠軍練馬師的姚本輝，正所謂有今生無來世，現階段絕沒理由放軟手腳。事實上，據擅於行鋼線的表演者所說，最容易發生意外的時候，通常就是差一點便到終點之時。 第...
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