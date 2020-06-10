韓國瑜稱尊重民意不提訴訟

被罷免的高雄市長韓國瑜(圖)昨日在facebook表示，不會提出訴訟。台灣行政院發言人丁怡銘回應指，尊重韓國瑜的權利，若中選會公告罷免結果，會盡快派任代理市長。



韓國瑜發文表示「罷免的結果我尊重人民的意志，不會提出任何訴訟。」他又指，卸下職務後，會暫時休息，強調外界的各種揣測傳言不在他的規劃內。「罷韓案」於上周六通過，韓國瑜成為首位被罷免的直轄市長，依法最遲周五解除市長職務，且未來四年不得再參選高雄市長。由於韓國瑜餘下的任期超過兩年，因此高雄市亦需在九月十二日前進行補選，期間高雄市長將由行政院派員代理。



