  • 2020年6月13日 星期六
  • 30º
  • 79%
熱門： 熱帶低氣壓上環衝突健康碼屯門公路黎智英

日報新聞 > 中國

李文亮遺腹子出生 遺孀：你看到最後禮物嗎？

2020-06-13 列印
　　揭露新冠疫情後染疫身亡的「吹哨人」李文亮醫生其孩子在武漢出生。據報，妻子付雪潔及孩子均平安。目前李文亮的母親在武漢幫忙照顧媳婦和男孫。

　　綜合內媒報道，十一日晚上十一時左右，付雪潔於武漢一所醫院產下一名男嬰，體重三千四百五十公克。付雪潔十二日早上七時多更於微信朋友圈發文：「老公你在天堂看到了嗎？你送給我最後的禮物今天出生了」又指一定會好好愛護兒子。有內媒向李文亮的家屬查詢喜訊時，家屬從談話間也可聽出非常興奮。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd