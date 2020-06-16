  • 2020年6月16日 星期二
  • 28º
  • 82%
熱門： 雪糕消委會健康碼寄生蟲國安法

日報新聞 > 中國

美的創始人遭挾持 警拘五人

2020-06-16 列印
　　千億富豪、美的電器創始人何享健周日傍晚在順德別墅的住宅中被挾持。據報，綁匪疑似攜帶爆燃物品，警方已拘捕涉案五名疑犯，事件中無人受傷，事主亦安全。案件仍在調查中。美的集團官方微博及後發文指，感謝公安、感謝媒體及社會各界的關心。

　　據報，周日傍晚何享健遭挾持時，其子何劍鋒及孫兒都在順德北滘君蘭高爾夫生活村的家中，而其子更游泳到對岸報警。據了解君蘭國際高爾夫生活村是由美的集團投資開發的頂級豪宅社區。





想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd