包括曾要求習近平協助連任 ﻿白宮前顧問新書﻿﻿揭特朗普「秘聞」﻿

白宮前任國家安全顧問博爾頓在即將出版的新書中揭露，總統特朗普去年與中國國家主席習近平進行高峰會時，要求中國向美國購買多些農產品，協助他在二○二○年大選年提高連任的希望。中國外交部強調，中方無意干涉美國大選。



《華爾街日報》刊登博爾頓這本新著作的節錄內容，指特朗普和習近平去年六月在日本大阪出席二十國集團（G20）首腦會議時，進行雙邊峰會。言談間，特朗普把話題扯到美國在二○二○年舉行的大選。在對話中，特朗普強調美國農民以及中國增加購買美國大豆和小麥對大選結果的重要性。之後，他把話題轉回兩國間的貿易，談到美、中之間餘下的三千五百億美元貿易不平衡，特朗普表示美國不會再向中國貨品加徵關稅，但他再次向習近平強調，中國盡可能購買多些美國農產品的重要性。



外交部：中方無意干涉美大選



中國外交部強調，中方無意干涉美國大選。美媒又指，博爾頓在書中又寫道，協助特朗普工作的人員表現太差勁。無人向特朗普提供意見，教他如何管理白宮及龐大的聯邦政府。他所作出每一個決定，都只是關心他自己能否連任。書中更提及特朗普與普京的會面，說：「普京窮一生去了解俄羅斯在世界上的戰略地位。要與這種人交手，特朗普卻不愛研究這些問題或去明白，令到美國陷入非常困難的境地。」新書《事發的房間：白宮回憶錄》（The Room Where It happened: A White House Memoir），被指這本新書可能揭露政府的機密資料，損害國家安全，要求法院頒令禁止出版。



