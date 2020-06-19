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中國船再駛入釣島海面 台指解放軍戰機闖空域

2020-06-19 列印
　　中國近日的軍事動向備受關注。共同社報道指引述日本海上保安廳的消息，中國海警局的四艘巡邏船昨日駛至釣魚島附近的日本領海外側毗連區（日本稱尖閣諸島）。據日本第十一管區海上保安總部（那霸）稱，其中一艘搭載有類似機關炮的裝備。台灣空軍司令部昨天上午發現中國殲10、殲11型戰機進入台灣西南空域，經廣播告警後已飛離台灣防空識別（ADIZ）。

　　據台灣空軍司令部昨天下午發佈，據國防部資料，這是自本月九日以來，中國空軍第五度侵犯台灣ADIZ。 中國央視昨日就發佈解放軍的近況，影片中見解放軍第八十一集團軍某旅近日在漠北某地實彈演練的情況。

　　據中國解放軍報報道，近日第八十一集團軍某旅機動至漠北某地，圍繞快速打擊，火力協同等多個課目組織實彈戰術綜合演練，在大風、沙塵等特殊氣候條件下，強化多兵種、多裝備配合的作戰效能。

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