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華釋放十名被俘印軍

2020-06-20 列印
■印度民眾以燭光悼念衝突中陣亡的印度士兵。美聯社
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　　中印邊界局勢緊張，印度陣亡軍人陸續出殯，令印度的反華情緒持續升溫。昨日傳出中國釋放十名被俘虜的印度軍人，而中國外交部及後亦表示，中方已沒有拘留任何印方人員。不過據了解，印度當局仍考慮對中國貨加徵關稅。

　　英媒引述專家從商業衛星圖片判斷，衝突爆發前中方在當地有「大動作」，懷疑曾進行修路甚至興建水壩等基建。據印媒報道指，中方昨日已釋放十名被俘的印度軍人，全部人都沒有受傷，包括四名軍官。

　　印度外交部指，印方會以外交途徑緩和中印局勢，要求中方軍隊不要超越實際控制線，又重申沒有印度士兵在衝突中失蹤。中國外交部就指，中印雙方正進行溝通協調，又同意需盡快令目前局勢降溫。

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