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彭博：華擬擴大購買美農產品

2020-06-20 列印
　　早前不斷傳出有消息指中美緊張關係可能影響中美貿易協議，不過彭博通訊社報道指，中國正計劃擴大購買美國大豆及粟米等農產品。據報，是中美高層在夏威夷會面後，美國貿易代表萊特希澤出席眾議院聽證會時透露，中國重申會履行中美首階段貿易協議的承諾。報道指，中方將會採購更多美國商品及服務，又表示至今已落實約一百億美元的採購。

　　早前消息有指北京疫情爆發與國外進口的海鮮有關，引起外界的擔憂。不過中國商務部發言人高峰周四就表示，增加食品農產品進口是中國實施積極進口政策的重要內容。進口的食品農產品應該符合中國相關檢驗檢疫規定。更會與有關部門加強與相關國家的溝通協調，從源頭上管控好進口食品農產品質量安全。

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