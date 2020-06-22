高速600公里磁浮試驗車成功試行

沙尼今季入主祖雲達斯戰績未如人意，連累射手C朗拿度首次連續兩場決賽落敗。有傳後者早前曾跟沙尼爭執，將帥關係現危機，惟這名葡萄牙球星自幼好勝心極強，今晚意甲復賽第一擊造訪博洛尼亞，勢靠一己之力挽救老婦人。(Now638、有線602、614、654、662、無線myTV Super301台周二凌晨3:45直播) C朗在新冠肺炎疫情期間積極操練，回祖雲達斯報到時身體狀況極佳，後衞邦路斯矢言：「他是超級球員，停戰後仍能保持完美體格。」然而，他復賽表現強差人意，意大利盃四強次回合和決賽皆顆粒無收，最終被拿玻里擊敗屈居亞軍，連同早前意大利超級盃不敵拉素，此子首次連續兩次盃賽決賽...

2020-06-22