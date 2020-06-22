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高速600公里磁浮試驗車成功試行

2020-06-22 列印
■高速磁浮試驗車時速六百公里。網上圖片
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　　昨日中國的高速磁浮技術領域又傳出重大突破！據中媒報道指，由中車四方股份公司研製的時速六百公里高速磁浮試驗樣車，昨早在上海同濟大學磁浮試驗線上成功試行。據報，自二○一六年七月項目啟動以來，歷經近四年的科技研究，項目團隊突破高速磁浮系列關鍵核心技術，成功研製了試驗樣車，經過地面調試和靜態試驗，此次車輛進入線路動態運行試驗，首次試行。

　　時速六百公里高速磁浮工程樣機系統，按計劃在二○二○年底完成，將成中國高速交通重要一環，令中國在國際交通競爭中可搶佔戰略制高點。

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