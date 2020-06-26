白宮安全顧問指責中國損害美及其他國家利益

中美關係緊張，由貿易和政治上擴展至軍事動作上。美國參議院軍事委員會周三提交新一年度國防授權法草案中有二項涉台條款；美國白宮國家安全顧問奧布萊恩亦指責，中國以損害其他國家利益的方式，試圖獲取更大的主導地位。而國務卿蓬佩奧又批評中方宣佈免除非洲國家年底到期的無息貸款債務行動，指貸款令非洲國家背負上一些永遠沒法還消的負債。



據美媒報道指，美國參議院軍事委員會公佈草案中提到，美軍應維持應對北京的能力，同時支持台灣發展現代化軍力，邀台參與環太平洋軍演，擴大台軍在美受訓，又建議安排兩艘美軍醫療艦停靠台灣，以合作應對新型冠狀病毒疫情。



外交部未有回應



美國白宮國家安全顧問奧布萊恩就表示，中國正危害美國人的生活方式，將與盟友共同抵制中國試圖操縱和破壞美國的行動。中國正以損害其他國家利益的方式，試圖獲取更大的主導地位，情況令人憂慮。直到本報截稿為止，未見中國外交部在網頁上就事件回應。



