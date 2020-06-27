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廣西洪災﻿﻿多人被困﻿ 安徽料有暴雨當局防範

2020-06-27 列印
　　中國的汛期已到，近日多地都出現洪災。據中國應急辦公室昨日最新發佈，廣西亦受洪災問題困擾，兩名卡車人員和一名六旬老人分別受困，須當地消防救援。另外，氣象預報指本周六至周一安徽省自北向南將有強降雨，已部署新一輪防範工作。

　　應急辦公室於微博官方號發佈廣西的洪災救援情況。在周四九時多，柳州市柳城縣東泉鎮西安村橋頭有一小卡車被水淹浸死火，車上兩人被困。

　　由片段可見，當地消防員需綁上救生繩，並蹚過齊腰的洪水，才將受困人員轉移至安全地區。

　　同日凌晨，廣西南寧因突降暴雨致河水暴漲，一位六十五歲沒有通訊工具的老人被困河中兩小時，情況一度相當危急，消防員最終通過漂浮繩將老人護送上岸。

　　在眾多洪水圍困事故中，在江西吉安市安福縣洪災中獲救孩童的燦爛笑容，令大量網民一起給「心心」，而有網民更表示，「就算是我也會笑」。

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