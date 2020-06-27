應急辦公室於微博官方號發佈廣西的洪災救援情況。在周四九時多，柳州市柳城縣東泉鎮西安村橋頭有一小卡車被水淹浸死火，車上兩人被困。
由片段可見，當地消防員需綁上救生繩，並蹚過齊腰的洪水，才將受困人員轉移至安全地區。
同日凌晨，廣西南寧因突降暴雨致河水暴漲，一位六十五歲沒有通訊工具的老人被困河中兩小時，情況一度相當危急，消防員最終通過漂浮繩將老人護送上岸。
在眾多洪水圍困事故中，在江西吉安市安福縣洪災中獲救孩童的燦爛笑容，令大量網民一起給「心心」，而有網民更表示，「就算是我也會笑」。
疫情回穩，市民更放心外出和消費。政府本月中起放寬限聚令，以及加碼資助綠色旅遊；旅行社每接待一名本地客，獲資助額由原本的一百元增加至二百元，受助旅客名額亦增至一千人。有本地旅行社看準時機，配合旅發局的大...
2020-06-27
中國的汛期已到，近日多地都出現洪災。據中國應急辦公室昨日最新發佈，廣西亦受洪災問題困擾，兩名卡車人員和一名六旬老人分別受困，須當地消防救援。另外，氣象預報指本周六至周一安徽省自北向南將有強降雨，已部署新一輪防範工作。 應急辦公室於微博官方號發佈廣西的洪災救援情況。在周四九時多，柳州市柳城縣東泉鎮西安村橋頭有一小卡車被水淹浸死火，車上兩人被困。 由片段可見，當地消防員需綁上救生繩，並蹚過齊腰的洪水，才將受困人員轉移至安全地區。 同日凌晨，廣西南寧因突降暴雨致河水暴漲，一位六十五歲沒有通訊工具的老人被困河中兩小時，情況一度相當危急，消防員最終通過漂浮繩將老人護送上岸。 在眾多洪...
2020-06-27
新疆老人阿麗米罕‧色依提在周四在親朋、鄰居及當地官員的祝福中度過了一百三十四歲生日。她出生於一八八六年，即清朝光緒年間。她二○一三年成為中國十大壽星第一名後，又被認證為世界上最長壽的人和世界上最長壽的女性。 據阿麗米罕的曾孫、在中國醫科大學讀大四的熱孜萬古麗直指：「心態好、樂觀是她長壽的主要原因。」她更爆出阿麗米罕的「趣事」：「早晨起來，洗漱完就喊：『給我弄點吃的』。」以及童年時她在家寫作業時，阿麗米罕總是問這問那，「我不理她，她就說『一個大活人怎麼不說話』。」 報道指，阿麗米罕依然保持着唱情歌的習慣，故此疏勒縣政府替她舉辦了以「情歌不止傳奇不朽」為題的生日慶祝活動。
2020-06-27
近期不乏現樓豪宅項目推出，其中位於青山公路的帝灣居，鄰近屯門黃金海岸，發展商日前開放現樓兼開價，盡推全盤27個單位，將於明日（28日）發售，當中分層單位折實平均呎價14486元，另外5幢洋房則以招標推...
2020-06-27
美國新冠疫情反彈，以及國際貨幣基金組織（IMF）再度調低今年環球經濟預測至收縮4.9%，外圍市況波動，假期過後港股反覆偏軟，大市成交金額僅961億元，為5月12日以來首次不足千億元。 恒指下滑並失守100天線（24722），收報24549點，回吐231點，全周微跌93點。 醫藥股續受捧紛破頂 醫藥股繼續造好，藍籌股石藥（1093）漲4.93%，收報14.9元。百濟神州（6160）飆8.48%，收報121.5元。此外，信達生物（1801）、藥明生物（2269）、康方生物（9926）、沛嘉醫療（9996）及平安好醫生（1833）齊創上市新高。 手機設備股表現突出，舜宇（2382...
2020-06-27
苦候三十年，利物浦重奪英格蘭頂級聯賽冠軍！因為次席的曼城周四作客1:2不敵車路士，紅軍得以提前七輪首度捧走英超錦標，各界都將功勞歸於入主四年半以來領軍不停進步的領隊高普，名宿射手科拿更封他為晏菲路上帝，但後者謙稱前人種樹、後人乘涼，盡顯會歌《你永遠不會獨行》的核心價值。 藍月作客負車路士1:2，尚餘七輪落後利物浦廿三分，宣告三連冠失敗。紅軍將帥特意聚集在市內一間酒店，透過電視直播得悉己隊經歷三十年高低起跌再度稱霸頂級聯賽後，都表現得興奮莫名。 利物浦隊長佐敦軒達臣揚言，一切功勞都屬於高普：「紅軍有今日的成就，全靠高普，他帶來了巨大的轉變，懂得如何在場內場外取得平衡。...
2020-06-27
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
余文樂和王棠云於2017年結婚，婚後育有兩歲兒子余初見（Cody），身在台灣的余文樂日前宣佈太太再度有喜，昨日更以拮爆汽球的方式揭曉太太今胎是女兒，三年抱兩，湊成一個「好」字。 本報記者 圖：網上/資...
2020-06-27
美國黑人要拆林肯像了，聽起來真有點忘恩負義。 但當今世界蠢人當道，已不可理喻。要拆那座林肯像的黑人們說，那座林肯像，林肯手持獨立宣言站着，旁邊卻有一個黑人半跪着，這就顯示了大白人主義精神，污辱了黑人，一定要拆掉。 現場也有比較理智的白人出言相阻，說這林肯明明是解放黑奴的救星，你們要尊重歷史，但黑人革命群眾不依不撓，幸虧警察及時趕到，林肯像才暫時得以保住，但可以保得多久？就天曉得了。 經歷過中國「文革」的人看了這種場面，都勾起了五十年前那「火紅年代」的回憶，那時候全中國的革命群眾都是如此滿腔熱血沸騰樣，沸騰十年，遺害至今。誰會想到五十年後，「文革」在美國爆發？ 這也是我討厭革...
2020-06-27
上周日潘頓與沈集成攜手贏出「帝豪大師」，同日二人都贏孖寶，而騎者於剛周三更食出大四喜，俱近來當旺人馬。今期沙田賽事，兩者各有惡馬在手而不乏數據支持，值得睇好。 先講潘頓，是日其座騎特色，在於以往都曾在其胯下入過三甲甚至贏馬，整體人馬合作的上名率高達百分之七十三，其中羅廄的第六場「鎧運之星」最值得留意。這匹C布四歲馬於五月九日才出道，首戰配楊明綸跑田草千二得第四已露鋒芒，翌仗由潘頓接手並初跑千四，人馬即擦出火花，走來前後俱備順利奏捷，今日續於四班出戰勝程，早前更多試一課大閘磨刀，添食是志在必得。 沈集成方面，今日是其六十歲生辰，兵分九路甚大陣仗，特別在於有五駒屬路程專家，在今...
2020-06-27