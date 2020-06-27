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印酒店協會拒接待中國客

2020-06-27 列印
　　中印關係因近日邊境流血衝突而緊張，而印度對華「反制行動」加碼，國內反華浪潮更擴展至多個不同範疇。印度德里一個主要酒店業協會表示，會員企業將停止向中國公民提供住宿，而印度普那地區更出現了印度首個正式「抵制中國貨」的村子。此外，印軍更升級軍事部署，印度海關近日就嚴查中國產品，令大量中國貨被積壓，貨運公司DHL公佈，未來十日將暫停領取中、港、澳的貨物。

　　同時部份印媒及尼泊爾媒體亦針對中國進行炒作，不但指中國侵佔尼泊爾村莊和其他十一處具有戰略意義的土地，並移走了相關地標。事件令尼泊爾外交部急急出面闢謠：「由於自然條件的原因，媒體報道中所報告失蹤的第三十七和三十八號界標從未豎立在該地區。」

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