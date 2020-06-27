印酒店協會拒接待中國客

新疆老人阿麗米罕‧色依提在周四在親朋、鄰居及當地官員的祝福中度過了一百三十四歲生日。她出生於一八八六年，即清朝光緒年間。她二○一三年成為中國十大壽星第一名後，又被認證為世界上最長壽的人和世界上最長壽的女性。 據阿麗米罕的曾孫、在中國醫科大學讀大四的熱孜萬古麗直指：「心態好、樂觀是她長壽的主要原因。」她更爆出阿麗米罕的「趣事」：「早晨起來，洗漱完就喊：『給我弄點吃的』。」以及童年時她在家寫作業時，阿麗米罕總是問這問那，「我不理她，她就說『一個大活人怎麼不說話』。」 報道指，阿麗米罕依然保持着唱情歌的習慣，故此疏勒縣政府替她舉辦了以「情歌不止傳奇不朽」為題的生日慶祝活動。

2020-06-27