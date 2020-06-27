同時部份印媒及尼泊爾媒體亦針對中國進行炒作，不但指中國侵佔尼泊爾村莊和其他十一處具有戰略意義的土地，並移走了相關地標。事件令尼泊爾外交部急急出面闢謠：「由於自然條件的原因，媒體報道中所報告失蹤的第三十七和三十八號界標從未豎立在該地區。」
印酒店協會拒接待中國客
同時部份印媒及尼泊爾媒體亦針對中國進行炒作，不但指中國侵佔尼泊爾村莊和其他十一處具有戰略意義的土地，並移走了相關地標。事件令尼泊爾外交部急急出面闢謠：「由於自然條件的原因，媒體報道中所報告失蹤的第三十七和三十八號界標從未豎立在該地區。」
旅發局激活本地團 80蚊遊大嶼山報名熱爆
疫情回穩，市民更放心外出和消費。政府本月中起放寬限聚令，以及加碼資助綠色旅遊；旅行社每接待一名本地客，獲資助額由原本的一百元增加至二百元，受助旅客名額亦增至一千人。有本地旅行社看準時機，配合旅發局的大...
2020-06-27
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廣西洪災多人被困 安徽料有暴雨當局防範
中國的汛期已到，近日多地都出現洪災。據中國應急辦公室昨日最新發佈，廣西亦受洪災問題困擾，兩名卡車人員和一名六旬老人分別受困，須當地消防救援。另外，氣象預報指本周六至周一安徽省自北向南將有強降雨，已部署新一輪防範工作。 應急辦公室於微博官方號發佈廣西的洪災救援情況。在周四九時多，柳州市柳城縣東泉鎮西安村橋頭有一小卡車被水淹浸死火，車上兩人被困。 由片段可見，當地消防員需綁上救生繩，並蹚過齊腰的洪水，才將受困人員轉移至安全地區。 同日凌晨，廣西南寧因突降暴雨致河水暴漲，一位六十五歲沒有通訊工具的老人被困河中兩小時，情況一度相當危急，消防員最終通過漂浮繩將老人護送上岸。 在眾多洪...
2020-06-27
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生於清朝光緒年 最愛唱情歌 中國最長壽人瑞過134歲生日
新疆老人阿麗米罕‧色依提在周四在親朋、鄰居及當地官員的祝福中度過了一百三十四歲生日。她出生於一八八六年，即清朝光緒年間。她二○一三年成為中國十大壽星第一名後，又被認證為世界上最長壽的人和世界上最長壽的女性。 據阿麗米罕的曾孫、在中國醫科大學讀大四的熱孜萬古麗直指：「心態好、樂觀是她長壽的主要原因。」她更爆出阿麗米罕的「趣事」：「早晨起來，洗漱完就喊：『給我弄點吃的』。」以及童年時她在家寫作業時，阿麗米罕總是問這問那，「我不理她，她就說『一個大活人怎麼不說話』。」 報道指，阿麗米罕依然保持着唱情歌的習慣，故此疏勒縣政府替她舉辦了以「情歌不止傳奇不朽」為題的生日慶祝活動。
2020-06-27
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屯門帝灣居現樓全面睇
近期不乏現樓豪宅項目推出，其中位於青山公路的帝灣居，鄰近屯門黃金海岸，發展商日前開放現樓兼開價，盡推全盤27個單位，將於明日（28日）發售，當中分層單位折實平均呎價14486元，另外5幢洋房則以招標推...
2020-06-27
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港股復市偏軟 全周跌93點
美國新冠疫情反彈，以及國際貨幣基金組織（IMF）再度調低今年環球經濟預測至收縮4.9%，外圍市況波動，假期過後港股反覆偏軟，大市成交金額僅961億元，為5月12日以來首次不足千億元。 恒指下滑並失守100天線（24722），收報24549點，回吐231點，全周微跌93點。 醫藥股續受捧紛破頂 醫藥股繼續造好，藍籌股石藥（1093）漲4.93%，收報14.9元。百濟神州（6160）飆8.48%，收報121.5元。此外，信達生物（1801）、藥明生物（2269）、康方生物（9926）、沛嘉醫療（9996）及平安好醫生（1833）齊創上市新高。 手機設備股表現突出，舜宇（2382...
2020-06-27
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紅軍封王 榮歸高普
苦候三十年，利物浦重奪英格蘭頂級聯賽冠軍！因為次席的曼城周四作客1:2不敵車路士，紅軍得以提前七輪首度捧走英超錦標，各界都將功勞歸於入主四年半以來領軍不停進步的領隊高普，名宿射手科拿更封他為晏菲路上帝，但後者謙稱前人種樹、後人乘涼，盡顯會歌《你永遠不會獨行》的核心價值。 藍月作客負車路士1:2，尚餘七輪落後利物浦廿三分，宣告三連冠失敗。紅軍將帥特意聚集在市內一間酒店，透過電視直播得悉己隊經歷三十年高低起跌再度稱霸頂級聯賽後，都表現得興奮莫名。 利物浦隊長佐敦軒達臣揚言，一切功勞都屬於高普：「紅軍有今日的成就，全靠高普，他帶來了巨大的轉變，懂得如何在場內場外取得平衡。...
2020-06-27
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編輯嚴選 夏日彩妝新品
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
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方媛孖大寶包糭城城好口福 余文樂玩拮波 宣佈追女成功
余文樂和王棠云於2017年結婚，婚後育有兩歲兒子余初見（Cody），身在台灣的余文樂日前宣佈太太再度有喜，昨日更以拮爆汽球的方式揭曉太太今胎是女兒，三年抱兩，湊成一個「好」字。 本報記者 圖：網上/資...
2020-06-27
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好好過日子——忘恩負義
美國黑人要拆林肯像了，聽起來真有點忘恩負義。 但當今世界蠢人當道，已不可理喻。要拆那座林肯像的黑人們說，那座林肯像，林肯手持獨立宣言站着，旁邊卻有一個黑人半跪着，這就顯示了大白人主義精神，污辱了黑人，一定要拆掉。 現場也有比較理智的白人出言相阻，說這林肯明明是解放黑奴的救星，你們要尊重歷史，但黑人革命群眾不依不撓，幸虧警察及時趕到，林肯像才暫時得以保住，但可以保得多久？就天曉得了。 經歷過中國「文革」的人看了這種場面，都勾起了五十年前那「火紅年代」的回憶，那時候全中國的革命群眾都是如此滿腔熱血沸騰樣，沸騰十年，遺害至今。誰會想到五十年後，「文革」在美國爆發？ 這也是我討厭革...
2020-06-27
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賽日數據——沈集成贏馬賀登六
上周日潘頓與沈集成攜手贏出「帝豪大師」，同日二人都贏孖寶，而騎者於剛周三更食出大四喜，俱近來當旺人馬。今期沙田賽事，兩者各有惡馬在手而不乏數據支持，值得睇好。 先講潘頓，是日其座騎特色，在於以往都曾在其胯下入過三甲甚至贏馬，整體人馬合作的上名率高達百分之七十三，其中羅廄的第六場「鎧運之星」最值得留意。這匹C布四歲馬於五月九日才出道，首戰配楊明綸跑田草千二得第四已露鋒芒，翌仗由潘頓接手並初跑千四，人馬即擦出火花，走來前後俱備順利奏捷，今日續於四班出戰勝程，早前更多試一課大閘磨刀，添食是志在必得。 沈集成方面，今日是其六十歲生辰，兵分九路甚大陣仗，特別在於有五駒屬路程專家，在今...
2020-06-27
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