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雲南昆明大雨水浸 四川暴雨16死六失蹤

2020-07-04 列印
　　中國近日多地受洪災困擾，昨日應急辦公室發佈消息，指周三至周四中午為止，雲南昆明因大雨引發水浸，昆明市消防共營救及疏散四十位被困人員。而四川省涼山州冕寧縣政府新聞辦公室消息，截至周四下午五時為止，彝海鎮兩名失蹤人士已遇難。即此次特大暴雨已造成十六人死亡、六人失蹤。相關搶險救災工作目前仍在進行中。

　　據應急辦昨日發佈的消息，本月一日深夜零時至二日十二時，昆明全市出現中到大雨、局部地區更出現暴雨和大暴雨。消息指暴雨和大暴雨主要集中在西山、官渡、呈貢、宜良、富民、祿勸和晉寧地區。

　　應急辦指，昆明市消防救援支隊為救災，抽調十二車共五十三人分別前往祿勸、尋甸縣兩個高風險區域開展前置駐勤。截止周四十二時為止，昆明支隊共接報十六宗求助事故，累計出動二十二車、一百四十五位救援人員及十五艇，營救及疏散四十位被困人士。



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