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台陸戰隊軍演翻艇三人命危

2020-07-06 列印
■上周五早上九時左營桃子園外海，有七名官兵墮海送院治療。網上圖片
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　　台灣海軍陸戰隊上周五進行登陸搶灘訓練發生事故，一艘橡皮艇被大浪打翻，致七人落海，三人命危，其中一名二十六歲蔡姓官兵延至昨日凌晨宣告不治；其餘兩名官兵仍在搶救中。昨午更傳出負責該次海上操舟演訓合格簽證的海軍教準部少校楊教官，在寢室內自殺。疑似自責加上長官施壓，同袍就透露不捨他離開 。

　　據台媒引述海軍教育訓練暨準則發展指揮部下午證實，這名楊姓少校屬戰技訓測中心，上午由單位同仁發現疑自我傷害，經急救後轉送國軍高雄總醫院左營分院後仍宣告不治。TVBS報道，楊少校陸官同學透露，楊少校平時自律甚高、責任感重。對於此次翻船事件受到相當大的打擊，覺得「很對不起傷亡的人」，又疑似遭到長官施壓，致壓力過大。

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