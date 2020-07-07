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內地洪澇災害 經濟損失416億人民幣

2020-07-07 列印
　　受持續性強降雨影響，內地多地近日出現洪澇災害，已造成一千九百三十八萬人次受災，一百二十一人死亡失蹤，直接經濟損失四百一十六點四億元人民幣。同時，湖南洞庭湖的水位持續上升，防汛形勢嚴峻，當地正組織人員巡堤查險。

　　內地應急管理部昨日表示，截至七月三日，今年以來洪澇災害先後造成貴州、四川、湖南、廣西、廣東、湖北等二十六省、區、市一千九百三十八萬人次受災，一百二十一人死亡失蹤，八十七點五萬人次緊急轉移安置，一點七萬間房屋倒塌，農作物受災面積一千五百六十千公頃，直接經濟損失四百一十六點四億元人民幣。同時，新華社報道，湖南洞庭湖水位持續上升，防汛形勢嚴峻。

　　洞庭湖區共有二十九個堤垸、八百五十八公里堤防的水位超出警戒，環洞庭湖地區正在組織人員巡堤查險，準備搶險物資。

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