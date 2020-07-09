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新安江水庫「九閘齊開」 洩洪

2020-07-09 列印
■新安江水庫「九閘齊開」，以每秒六千六百立方米的速度全力洩洪。新華社
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　　近日中國大部份地區均有暴雨。湖北黃梅及貴州銅仁都發生山泥傾瀉，江新安江水庫首次「九閘齊開」洩洪。此外逢考季，水浸令交通中斷，當局奇招盡出運考生。各地暴雨成災，連錢塘江流域也告急，位在錢塘江上游、華東地區最大的新安江水庫昨早九時需首次「九閘齊開」洩洪，半小時流量等於整個杭州「西湖」的儲水量。下游恐現災情。

當局奇招「運」考生

　　水災逢考季，當局奇招盡出「運」考生。黃梅縣華寧高中校區有五百七十六名應屆考生被困，當局出動大型鏟車轉運考生；安徽宿松孚玉亦因巷子窄，需用澡盆將考生送至試場。

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