許崑源被指生前遺億元債務

台灣早前成功罷免前高雄市長韓國瑜，當晚高市議長兼韓國瑜支持者的許崑源自殺身亡。一直有傳許崑源是因欠債而自殺的，不過遺孀林絲娛否認，昨日台媒爆出許崑源名下擁有六十六筆房產，更被起底在六合夜市附近的精華地段擁有二十八個門牌，但因為招商問題已荒廢多年。加上早前有傳的上億元債務，令其財產價值難以估算。



台媒報道指，許崑源的財產中有六十六筆房產，有二十多筆都在六合二路上，但據在地五十年的住戶，說這棟大樓已經荒廢多年。但是，在當地民眾也都不知道許崑源在這裏有財產。從許崑源的財產申報可見，在二○一三年就曾以六合路這棟房產向板信商銀抵押貸款五千萬，隔年再向高雄銀行貸抵押貸款四千多萬，不過在二○一七年就已經還清。



