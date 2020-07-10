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四川煙花爆竹廠爆炸 現「蘑菇雲」至少六傷

2020-07-10 列印
　　四川德陽廣漢市南豐鎮一間煙花爆竹廠周三晚發生爆炸。據網上片段可見，現場傳出三次巨響，並驚現「蘑菇雲」。附近建築的窗戶被震碎、鐵閘損毀，居民需疏散至安全地方。至周四早上六時，火警大致撲滅，事件造成至少六人受傷，當中二人重傷。消防初步估計是由於原材料受潮引起火警，詳細起因仍在調查。

　　據內媒報道，事發於周三晚九時許，涉事的煙花爆竹廠內發生火警，隨後發生至少兩次爆炸，附近房屋受波及，窗戶被震碎、鐵閘損毀。

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