  • 2020年7月13日 星期一
  • 29º
  • 83%
熱門： 新冠肺炎慈雲山初選確診派1萬

日報新聞 > 中國

內地19河水位超歷史紀錄

2020-07-13 列印
內地19河水位超歷史紀錄
Previous Next

　　內地多省的洪災形勢嚴峻，江西鄱陽湖凌晨零時水位越過「一九九八年洪水位二十二點五二米」的紅色標記，創下歷史高位。水利部消息亦指，近日二百一十二條河流發生超警以上洪水，其中七十二條河流超保，十九條超歷史紀錄，太湖持續十五天超過警戒水位。

　　水利部將水旱災害防禦應急響應提升至Ⅱ級。鄱陽湖標誌性水文站星子站的水位井內，湖水水位越過「一九九八年洪水位二十二點五二米」，標誌着中國最大淡水湖水位突破有水文記錄以來的歷史極值。

　　截至目前已啟動防汛二級響應，應急管理部會組織水利部、自然資源部、中國氣象局共同研判當前情發展，用視像進一步部署調度安徽，江西，湖北、湖南等重點地區的救災重建工作。日前南康鎮、沙湖山、蛟塘鎮、橫塘等地所有低窪地帶的居民、群眾已經全部轉移。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd