  • 2020年7月13日 星期一
  • 29º
  • 83%
熱門： 新冠肺炎慈雲山初選確診派1萬

日報新聞 > 中國

河北唐山5.1級地震

2020-07-13 列印
河北唐山5.1級地震
Previous Next

　　河北省唐山市古冶區，昨早六時三十八分發生五點一級地震，河北省人民政府已啟動三級應急響應，震後約三個多小時內，共發生三十三次餘震。不過，唐山市應急管理局與河北省地震局預報中心聯合會商分析，原震區近期發生五級以上地震可能性不大。消防至現場調查，發現交通、通信、電力均正常，無人員被困。

　　據悉，此次地震是二○○六年七月四日河北文安五點一級地震後，河北省內發生的最大的一次地震，也是華北地區近年最大的地震。此次地震，唐山市震感明顯，北京全市亦有感，其中東部的平谷、順義、通州等地區震感較為強烈，儀器記錄的最大地震烈度為三度，未造成明顯震害和人員生命財產損失。據悉，河北省人民政府已啟動三級應急響應。消防至現場調查，發現交通、通信、電力均正常，無人員被困。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd