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廣州食店屏幕鹹片放題 婆婆：去食飯睇到個菜牌咁……

2020-07-13 列印
　　有人在廣州拍攝到一間餐廳疑不慎播放不雅影片，並在店外的屏幕公開放映，引起食客熱議。一名疑似店員被食客告知後，焦急地想辦法停止播放影片。經多番嘗試後，店員直接關閉顯示器的電源了事。

　　從網絡片段看到，一間餐廳門外的顯示器不斷播放多條不雅片段。拍攝者描述，一名老婆婆「本身想入去食飯，出嚟睇到個菜牌咁……」，又指穿白衣的男店員「閂極都閂唔到」，最後直接關掉顯示器的電源，場面尷尬。

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