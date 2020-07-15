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洪峰過武漢 暴雨料襲北方

2020-07-15 列印
■湖北武漢汛情未見樂觀。 美聯社
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　　中國暴雨停不了，長江流域暴雨未停，南方洪災升級！湖北武漢疫情未平，汛情又至，洪峰周日晚經過，水漲至二十八點七七米，水利部及氣象局預測，暴雨將轉移至長江以北地區，但當局指武漢情勢仍未見樂觀，因為去水慢加上強降雨，恐再見洪災。除了備受關注的武漢汛情，各地的圩堤亦見險情。

　　安徽安慶桐城市孔城鎮姜團圩堤出現了兩道長約五十米的裂縫，經十二個小時的搶救，目前險情被排除；另同樣受關注的鄱陽湖汛情，周一深夜經過八十三小時搶修，問桂道圩堤終於成功「合攏」。

　　江西省九江市永修縣三角聯圩的二百米缺口就搶修不成，江西省應急管理廳周一傍晚通報，當地二萬多人已進行緊急轉移，無人員傷亡，但永修縣三角鄉的受災面積約三萬五千畝。

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