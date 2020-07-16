美偵察機飛過台灣南部 三日內兩度逼近廣東
增19確診 14本地個案 社區驗毒擴大 疫廈疫區必檢
第三波新冠肺炎疫情仍處於高發期，昨天本港多十九人染疫，當中十四宗屬本地個案，另有三十七宗初步確診，疫情未有回落跡象。衛生署呼籲，長者未來兩周留在家中。當局擴大病毒檢測，已為有患者的大廈做了逾二萬二千個...
2020-07-16
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救災應急響應提至Ⅱ級 安徽五市做好撤離工作
中國多省受洪災，周二晚十時安徽省救災應急響應提至Ⅱ級，當局下令五市做好人員撤離工作。安徽銅陵早前因水浸嚴重，致多名老人被困，消防成功緊急轉移；武漢方面，積水仍未退去，周二上午再有三人被困需求助，武漢消...
2020-07-16
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華府煞停撤學生簽證規定 近百學府反對留學生離境
早前特朗普政府收緊留學生留美規定，令十八省學校反對。現總統特朗普的政府周二突然緊急煞停這項計劃。 根據美國移民及海關執法局於本月六日發出的指引，若外來留學生所報讀的院校以新冠肺炎疫情為由全面改為網上授...
2020-07-16
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屋苑紛錄減價成交
據《星島地產網》報道，二手再錄用家減價承接個案，美聯市務經理（銷售）李天傑表示，馬鞍山新港城G座低層3室，面積363方呎，兩房間隔，享開揚景，原叫價630萬，議價後以598萬易手，呎價16474元。原...
2020-07-16
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新冠肺炎疫苗頻傳好消息 經濟數據佳 美股漲227點
美國經濟數據理想，加上新冠肺炎疫苗傳出好消息。杜指早段上升300點報26943點，升幅1%；納指亦回升0.9%報10583點。歐洲三大股市英、法、德中段都升逾1.5%。恒指夜期中段升135點報2562...
2020-07-16
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夏薩特拆艇吐烏 神力封王戰
西甲只餘兩輪，榜首的皇家馬德里只要今晚主場擊退維拉利爾，即可提早奪標。今季來投的鋒將夏薩特也可藉這場封王戰，以捧盃將登艦以來表現平平的不快回憶抹掉，今仗勢拼盡完成任務，讓球主客和讓一球「主勝」捧得過。（Now632台周五凌晨3:00直播） 上場作客2:1擊敗CF格蘭納達後，銀河艦隊西甲復賽以來九戰全勝，尚餘兩輪領先次席的巴塞隆拿四分，本季對賽成績又佔優，故今仗和最後一輪作客雷加利斯多取兩分，即可事隔三年再奪冠軍。他們今晚地頭奏捷便提早稱王，故周二發出公告，強調鑑於新冠肺炎疫情，就算順利奪標都不會按傳統到馬德里市內地標豐收女神廣場慶祝，亦呼籲球迷不要聚集，可見對今仗信心十足。...
2020-07-16
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【#Kengi酷出動—激玩水上飛板】
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
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跟陳茵媺似初戀 同仔女黐到實 陳豪親教一家五口 sweet爆秘訣
陳豪（阿Mo）最近在新劇《殺手》飾演「殺手之王Zero 」風流成性，溝高海寧又冧李佳芯，不過現實中阿Mo堪稱是廿四孝老公兼好爸爸，一家五口出名sweet到爆。早前《頭條》就影到他同老婆陳茵媺（Aime...
2020-07-16
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社論——齊齊挺 「老友記」 留家避疫
新冠肺炎疫情爆發大半年以來，每天下午四點半見傳媒講解疫情發展的張竹君醫生，昨天苦口婆心地呼籲長者要盡量留在家中避疫，老友記要聽話，親友亦要循循善誘，並善用資訊科技，為長者在避疫期間營造新的生活常態。 第三波疫情來勢洶洶，首次有長者院舍爆發疫情，並有院友確診後不幸逝世，亦有不少長者在社區染疫，為社會敲響警鐘，長者成為疫情下的高危一族，因為不少人有長期病患，一旦染疫，後果會更為嚴重。 由於社區存在隱形播毒者，長者不能掉以輕心，最好留守家中，暫時不要外出飲茶，減少與朋友接觸聯誼，要明白保持社交距離，既保護自己，也保護他人。親友應教導長者使用手機或電腦，透過通訊程式或社交平台，一樣...
2020-07-16
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馬場浮世繪——大摩最後督戰齊合照
昨晚大摩最後一次在港派馬出賽，練者一早便與太太入場督戰，可惜最終沒有送行頭馬，而方嘉柏和韋達則邀請大摩合照，齊齊留住歷史性一刻。 馬場浮世繪
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