  • 2020年7月16日 星期四
  • 29º
  • 82%
熱門： 新冠肺炎消委會罐頭魚口罩戴罩令

日報新聞 > 中國

美偵察機飛過台灣南部 三日內兩度逼近廣東

2020-07-16 列印
　　隨中美關係緊張，昨日美軍又派出E-8C偵察機從巴士海峽飛往中國廣東，美方三日內二度出E-8C聯合星（J-STARS）偵察機（圖）飛近廣東。有分析指，目的可能在於想蒐集地面雷達系統數據，或進行電磁壓制。 據中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台（SCS Probing Initiative）昨日在社交媒體發佈，美軍E-8C昨日上午先飛過台灣南部巴士海峽，再朝中國廣東飛行，是美軍過去三日內第二次派遣軍機對廣東實施偵察。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd