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貴州多個大白象工程 爛尾「收場」當局擬整改

2020-07-16 列印
　　全縣生產總值僅九十四億的貴州獨山縣，被視為國家級貧困縣。早前被揭花費四百億去大搞形象工程，但大量標誌性景觀都爛尾收場，被批浪費公帑。獨山縣新一任領導班子昨日回應，將針對此前因盲目舉債、形象工程、爛尾工程等問題進行整改。

　　據內媒「觀視頻」周日發佈《親眼看看獨山縣怎麽燒掉四百億！》的視頻。拍攝者實地走訪了獨山縣的一些標誌性景觀，其中部份疑似「爛尾」。拍攝者質疑，獨山縣只有一條街道和八個鄉鎮、年財政收入不足十億，卻負債四百億打造景觀，部份更有「爛尾」風險。圖為造價花費兩億的天下第一水司樓，目前尚未完工。

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