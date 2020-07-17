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重慶湖北九省暴雨連場 各地加緊「複式洪峰」防備

2020-07-17 列印
■安徽六安市消防員帶排澇器材到場，進行吸水、手抬泵排水等作業方式。網上圖片
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　　中國中央氣象台昨早六時繼續發佈暴雨藍色預警，早前當局已預計重慶湖北等九省份部份地區有大雨至暴雨，可能面臨「複式洪峰」。各地加緊抗洪準備工作，安徽消防助企業進行排水清淤作業、江蘇消防就加固堤壩、鎮江市江心洲由於水位全面超警，消防正不間斷巡防；受洪災影響的中考方面，周三及周四再有消防出動，確保考生順利到達考場。

　　內媒報道，各地消防加緊防洪準備，在安徽黃山歙縣，安徽消防出動一百三十多名消防員，助五十四企業進行排水清淤作業。在江蘇無錫太湖宜興段，江蘇消防就派六百多名消防員加固二百八十米長的堤壩。在鎮江市江心洲的水位全面超警，當地消防周三在江心洲前置備勤點，又不間斷巡防，以隨時展開救援。

　　洪峰遇考季， 江西省贛州消防周四上午十時五十分，轉移七名受困洪澇的中考生；安徽六安市葉集區則嚴重水浸，有二千三百多名中考考生進入考場困難，當地消防帶排澇器材到場將積水導流完畢，考生方可順利進入考場。

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