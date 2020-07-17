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「蝗軍」襲雲南11萬畝地

2020-07-17 列印
■雲南普洱及西雙版納有黃脊竹蝗肆虐，當局派無人機噴藥控制蝗災。新華社
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　　雲南普洱及西雙版納近日發生蝗災，至今逾十一萬畝林地受影響。中國當局派人及無人機噴藥，平均一畝地噴灑藥物後會有十公斤蝗蟲落下。這種蝗蟲一般是吃完了竹子才會去吃其他作物，所以農作物基本沒有損害。

　　雲南省林業和草原局指，截至本周二全縣累計受災面積已達十一萬五千四百畝。當局與民間無人機業者合作，以無人機噴藥展開防治。雲南森業航空科技表示，在中寮邊界線的位置，現在已有十五架無人機噴藥，目前一架無人機能照顧約一萬畝地的林保工作。據官方資料，目前蝗蟲密度達每平方米二百至八百頭，主要危害植物有竹子、芭蕉、糉葉蘆和少量粟米。

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