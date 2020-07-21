海底撈吃出疑似膠片 山東食客不適

海底撈是中國知名的火鍋品牌，以貼心的服務聞名。近日有市民在海底撈濟南連城店就餐時，在當天的「烏雞卷」中吃到疑似礦泉水瓶材質的硬質塑膠片。事後海底撈方面提出免單及送二人價值五百元人民幣（約五百六十港元）的火鍋券作為補償但遭拒絕。



不過事件發生的翌日下午，兩位就餐者表示均出現了不同程度胃部痙攣和便血的情況。根據醫生診療記錄顯示，可能是有腸道出血的症狀，醫生無法確定病因是否與飲食有關，建議住院接受進一步的檢查。



其後其中一位就餐者鄭女士再與火鍋店溝通，涉事門店於上周六未有回應事件，並稱會由公司總部統一回覆。但截至目前，海底撈總部公司工作人員僅表示此事還在進一步處理當中。



