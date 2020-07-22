曾為武漢作家與網民「混戰」 奧運冠軍勞麗詩微博遭禁言

曾在二○○四年獲得過奧運女子雙人十米跳台冠軍的中國運動員勞麗詩日前表示，她的微博遭禁言一年。勞麗詩的微博帳號仍然可以正常查看，最近發表內容停留在七月十三日。據了解， 勞麗詩今年五月二十六日轉發了武漢作家方方的微博，遭網民圍攻，她也不甘示弱回擊，引發持續一個月的「混戰」。期間勞麗詩不論在微博上發表甚麼內容，幾乎都能引戰；而其本人也在持續地進行回擊、刪評、拉黑用戶等操作。



她於微博寫道：「錯的是一群網絡無脊椎動物橫行，到處欺負老實人、欺負善良人，動輒以『不喜歡你可以滾出中國』這樣弱智一樣的言論攻擊別人，請記住，沒有任何人有義務把自己熱愛的土地讓給無脊椎動物，讓其成為無脊椎動物的樂園，今日不行，以後也絕不行。」該微博獲五萬餘個「讚」及七千四百餘條轉發。上周六有消息披露，勞麗詩的微博帳號遭到了禁言一年的處罰。



