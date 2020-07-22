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江西洪水七百萬人受災 經濟損失超過200億

2020-07-22 列印
　　中國的汛情嚴峻，江西省防汛抗旱指揮部周二上午發佈，江西的洪災截至周一晚六時為止，共十市九十九縣七百餘萬人受災，需緊急轉移七十萬人，緊急生活救助的二十八萬八千人。直接經濟損失二百零七億三千萬元人民幣。目前災情還在進一步統計之中。 而長江二號洪峰剛平安過三峽，黃河本年第二號洪水亦於周一晚八時形成，已啟動黃河上游水旱災害防禦IV級應急響應。

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