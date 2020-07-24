高雄補選 國民黨參選人就抄論文致歉

佩戴口罩防疫，不但保護自己，也保護他人。現在疫情愈趨嚴峻，隨時隨地都必須戴上口罩，但即使港府推出「口罩令」，仍有不少成年人闊佬懶理，或戴一半唔戴一半，引起驚恐，見者多掉頭迴避。當局先後推出在公共交通工具和室內公眾場所必須戴罩的兩項「口罩令」，但檢控違例個案不多，未能發揮法例的防疫效力，現在就要加強執法，殺一儆百。 「加辣版」口罩令昨天起生效，除了乘搭公共交通工具，市民在室內公眾地方、巴士總站及交通轉乘處亦必須佩戴口罩，大部份市民都遵守，在大熱天時下，表現出極高的公民意識，實在難得。但同時間，亦有不少人公然違法不戴口罩，或只遮住口部，露出鼻子，敷衍了事，也不符合法例要求，他們...

2020-07-24