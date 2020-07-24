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高雄補選 國民黨參選人就抄論文致歉

2020-07-24 列印
　　台灣高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁論文被指抄襲，引起中山大學的學生不滿，發起連署要撤銷李眉蓁學位。昨日李眉蓁突然宣佈放棄中山大學碩士學位，也會向高雄市選舉委員會申請，於公報學歷欄內刪除此項註記。她就個人不察造成學術倫理爭議，表示歉意。國民黨方面對她依然支持，又強調不會退選。

強調不會退選

　　事源李眉蓁遭爆十多年前在中山大學碩專班的論文，抄襲篇幅多達九成六，惹中山大學五百多位學生昨日連署，要求校方撤銷其學位。據報，罷韓團體Wecare高雄及綠營更是群起圍攻。最終李眉蓁昨日上午落淚致歉，並表示參選之初已獲提醒，選舉的過程將更為艱辛，但她表示「進了廚房，我就不會怕熱，我會在經驗中持續成長，絕不動搖我們希望高雄更好的決心！」

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