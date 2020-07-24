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美參院委員會通過 禁政府設備上用TikTok

2020-07-24 列印
　　美國參議院通過動議，禁止在聯邦政府設備上使用內地應用程式抖音的國際版TikTok。繼美國眾議院後，美國參議院國土安全和政府事務委員會，一致通過禁止在政府設備上安裝TikTok的動議，法案將會送交參議院表決。眾議院日前已通過《國防授權法案》修正案。

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