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﻿長江三號洪水﻿﻿正形成 西北江南等將現強降雨

2020-07-25 列印
　　湖北省防汛抗旱指揮部指出，因長江二號洪水正在湖北省推進，同時近期長江上游發生強降雨，長江三號洪水正在形成，荊江大堤及以下堤防將長時間高水位擋水，出險幾率加大，長江防洪面臨十分嚴峻的形勢。

　　目前三峽繼續加大下洩，長江高水位持續。三峽出庫流量達到四萬三千立方米每秒，預測荊江河段重要控制站監利站會日突破保證水位，最高將達到三十七點四米，超過保證水位零點一七米。

　　據新華社消息，未來四天西北、西南、江南、江淮將出現一次強降雨過程，部份地區將有大暴雨。水利部預計，長江上游將有一次明顯洪水過程，中下游干流及兩湖維持高水位。

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