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公安部三個月四高層「落馬」

2020-07-25 列印
　　公安部領導頻頻調整，短短三個月四名高層去職。公安部官方網站月初顯示，公安部黨委委員、部長助理聶福如的簡歷撤下。第二屆「四個一百」優秀政法新媒體榜單發佈儀式暨政法戰線抗疫精神宣傳展示活動昨日在京召開。

　　「政法委長安街」網站報道，中央政法委副秘書長雷東生、中央宣傳部副部長梁言順、最高人民法院副院長賀榮、最高人民檢察院副檢察長童建明、公安部副部長許甘露、國家安全部政治部主任聶福如、司法部副部長熊選國、中央網信辦傳播局副局長邵波濤等參加活動。這顯示聶已經出任新職。今年四月，公安部副部長孫力軍突然落馬，六月中旬之後，副部長孟慶豐、反恐專員劉躍進亦先後卸任，加上聶福如去職，公安部領導層銳減近半。

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